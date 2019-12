Tragedia in Sardegna: addio a Giovanni Fresi, giovane di 26 anni muore accoltellato in discoteca

Le sue condizioni erano apparse da subito gravi, per questo era stato ricoverato in Rianimazione. I medici hanno tentato inutilmente di salvargli la vita, il suo cuore ha cessato di battere nel primo pomeriggio di oggi.

Tragedia in Sardegna: addio a Giovanni, giovane di 26 anni muore accoltellato in discoteca. Non ce l’ha fatta Giovanni Fresi, il giovane colpito a coltellate questa notte in discoteca: un dramma sconvolgente per il ragazzo sassarese dopo la lite avvenuta nella discoteca di Ossi Blue Star.

Fonte: Casteddu On Line

