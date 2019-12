Piscina Nuxedda otto giorno dopo, gli abitanti in ginocchio per la pioggia “liberano” da soli il ruscello (VIDEO)

Piscina Nuxedda otto giorno dopo, gli abitanti in ginocchio per la pioggia “liberano” da soli il ruscello. Hanno dovuto metterci tutto il loro cuore, la loro forza e soprattutto i loro mezzi: guardate il VIDEO nel quale i residenti del villaggio sono al lavoro per ripristinare il corso dell’acqua e farla defluire dai terreni ancora allagati e devastati, mettendo così in sicurezza persone e animali.

Qui, in territorio di Quartucciu, dove i soccorsi sono arrivati col contagocce e invece le gocce di pioggia hanno isolato le case e i cortili uno dopo l’altro, costringendo diverse famiglie a finire evacuate. Una situazione di assoluta emergenza che non è ancora finita, anche se il bel tempo di queste ore induce alla speranza. Le immagini sono emblematiche: le ruspe pagate dai cittadini per salvare se stessi, per proteggersi dall’ondata del maltempo, una scelta obbligata e coraggiosa. Guardate il video, sentite le loro voci: storie di famiglie che non vogliono arrendersi e contano i danni di quella che a Piscina Nuxedda, una settimana fa, è stata una vera e propria mini alluvione.

