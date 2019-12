Antiriciclaggio a Cagliari: nel mirino della finanza un notaio, un avvocato e uno studio legale

I controlli della specie si inseriscono nell’attività operata dal Corpo nel settore del contrasto alla criminalità economico finanziaria, comparto nel quale il monitoraggio dei flussi finanziari è il metodo più efficace per individuare i capitali di origine illecita, prevenendo e contrastando forme di riciclaggio in grado di inquinare l’economia legale e di alterare le condizioni di concorrenza.

In un terzo caso, il controllo eseguito nei confronti di uno studio legale, operante nel settore contabile, ha consentito di rilevare l’omessa comunicazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze di trasferimenti di denaro contante, oltre la soglia consentita di € 3.000, effettuate da propri assistiti, per un totale di circa € 45.500 euro, senza l’utilizzo di strumenti tracciabili o intermediari autorizzati.

In un primo intervento, i militari, nel corso di un’ispezione eseguita nei confronti di un notaio, hanno riscontrato la violazione agli obblighi riguardanti l’adeguata verifica della clientela, obblighi che, ai sensi della normativa di settore, prevedono misure di identificazione della stessa, anche in base a specifici indici di rischio di riciclaggio.

Fonte: Casteddu On Line

