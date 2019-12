Locazioni immobiliari a Cagliari, società evade il fisco per oltre 217mila euro

L’operazione si inquadra in un più ampio quadro di intensificazione delle attività di polizia economica – finanziaria disposte dal Comando Provinciale di Cagliari a tutela degli interessi della collettività – condizione indispensabile per il raggiungimento dell’equità sociale – e conferma l’impegno quotidiano delle Fiamme Gialle nel territorio a tutela della legalità sotto ogni veste.

Un’evasione quindi per 217.696 euro, cui si aggiungono anche 22.704 euro di ritenute operate e non versate relativamente agli emolumenti corrisposti ad un socio dell’azienda.

L’esito dell’attività ispettiva ha evidenziato alcune anomalie riconducibili all’inosservanza ed all’errata applicazione delle norme fiscali, ad inesattezze contabili ed alla mancata conservazione di documenti fiscali attestanti spese sostenute: complessivamente le Fiamme Gialle hanno rilevato 29.9760 euro non dichiarati e l’indebito inserimento in contabilità di costi per 187.726 euro al solo fine di abbassare il reddito imponibile e pagare, conseguentemente meno tasse.

Fonte: Casteddu On Line

