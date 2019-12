Cagliari, viale Europa deturpato dagli incivili nella notte di Natale dopo una festa alcolica: “Largo ai giovani, wow!” (VIDEO)

Cagliari, viale Europa deturpato dagli incivili nella notte di Natale dopo una festa alcolica: “Largo ai giovani, wow!”. Monte Urpinu distrutto dai vandali che lasciano bottiglie e cartacce dappertutto, il video girato da un cittadino questa mattina. “Eccoci qua a Monte Urpinu, oggi facciamo una bella passeggiata…ma complimenti vivissimi a questi idioti che hanno devastato la zona. Guardate l’idiozia, largo ai giovani, complimentissimi…wow!”, ironizza con grande amarezza Angelo Serra. Che in maniera colorita, in preda davvero alla delusione, denuncia una grave situazioone igienica nella mattina di Natale proprio dove i turisti dovrebbero godersi il migliore panorama di Cagliari.

Fonte: Casteddu On Line

