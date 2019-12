Bocconi avvelenati per i cani a Flumini, scatta l’allarme: Ieri è morto un quattro zampe, stiamo attenti”. Ecco l’appello diffuso sui social network e diventato virale, scritto da Denise e condiviso da tanti animalisti: “Attenzione :via Santu Lianu, Flumini di Quartu. Stanno cospargendo i terreni, privati e non, di bocconi avvelenati. Ieri è morto il cane di una vicina, oggi sono stati trovati tre gatti della mia colonia morti. Non lasciate girare i vostri cani e gatti liberamente. Stiamo provvedendo a denunciare l’accaduto alla polizia ambientale”.

Fonte: Casteddu On Line

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.