Natale straordinario nel cielo di Cagliari: quante città al mondo possono regalarsi tanta bellezza?

Metti una giornata splendida, con 17 gradi a Cagliari nel giorno di Natale. Un cielo straordinario con poche nuvole e un tramonto mozzafiato, e uno scenario incantevole il 25 dicembre: Cagliari, quante città al mondo possono regalarsi un panorama così e un clima così invidiabile? Dopo tanto vento e tanta pioggia, magicamente a Natale è tornato il sereno. Come la serenità di tante famiglie che hanno trascorso il Natale in casa, oppure sl ristorante, e c’è chi non ha rinunciato a una salutare passeggiata nel lungomare, magare per smaltire le abbuffate. Cagliari, la città che non finisce mai di sorprenderci. Guardate la bellissima foto di Chiara Braina: tanti auguri di cuore a tutti i lettori di Casteddu Online e a tutti i sardi.

Fonte: Casteddu On Line

