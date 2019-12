Miracolo a Natale, Andrea si sveglia dopo un mese di coma e sussurra alla moglie Ramona: “Ciao, amore”. Una storia da copertina, quella dell’atleta Andrea Grilli che un mese fa era caduto in un canalone riportando gravi ferite. Oggi dopo un mese di agonia quella farse commovente detta alla moglie proprio nel giorno del Natale, raccontata su Fb dagli amici dell’Asd Falchi Lecco: “È pomeriggio, è l’orario delle visite per Andrea, la sua amata moglie Ramona gli parla come sempre e Andrea ha la reazione decisiva che tutti aspettavamo. Apre gli occhi, con una nuova luce che finalmente li inonda. Apre la bocca e pronuncia le parole più belle: “Ciao Amore!”.

Il “risveglio” tanto atteso, bentornato Andrea, questa antivigilia di Natale chi se la dimenticherà più?!

Non potevi fare un regalo di Natale più bello a Ramona, ai tuoi bellissimi bimbi, ai tuoi genitori, a tutta la tua famiglia, ai tuoi amici e a chi ti vuole bene.

Hai dimostrato una forza fuori dal comune…

Tantissime persone ti sono state vicine fisicamente ma anche con il cuore, con il pensiero, con la speranza, con la preghiera… Credo che solo le persone veramente speciali riescano a suscitare tutto questo e tu sei speciale!

Grazie Andrea per averci fatto sentire tutti come fratelli, uniti nella speranza, fiduciosi nella preghiera, ognuno a suo modo.

Grazie a Chi ci ha donato, a due giorni dal Natale, l’immensa gioia del tuo risveglio: a volte i miracoli avvengono davvero!

E adesso la corsa continua, verso il traguardo di un pronto e pieno recupero!

Alè Andre!”.

