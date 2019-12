Ragazzo cagliaritano bullizzato: “Un colpo di bottiglia sulla testa: prima o poi qualcuno lo ammazzerà”

Un colpo di bottiglia sulla testa. Prima o poi qualcuno lo ammazzerà. Non bastava l’indifferenza di migliaia di cagliaritani (e non solo) che per anni hanno diffuso via whatsapp, Youtube e Facebook i video riguardanti un ragazzo cagliaritano, un uomo evidentemente portatore di un’importante sofferenza non ancora certificata. Ora l’aggressione è diventata ancora più violenta, UN COLPO DI BOTTIGLIA SULLA TESTA ripreso da qualcuno che ha preferito registrare e poi diffondere il video al posto di intervenire per aiutarlo.

La nuova aggressione è stato segnalata questa mattina alle 08.30 alla Polizia Postale e delle Comunicazioni della Sardegna. Sarà compito della magistratura valutare se il reato commesso è procedibile d’ufficio. In questo caso non sarà necessaria la querela e si potrà fare qualcosa per aiutarlo. Valutare, ad esempio, anche la sua capacità di autodeterminarsi, di comprendere quindi se è capace di agire e di provvedere alla tutela dei propri interessi o ha necessità di un’adeguata protezione.

Ad oggi le persone che lo bullizzano e cyberbullizzano, con la complicità di migliaia di adulti e ragazzini che diffondono i suoi video, hanno ritenuto normale trattarlo come un oggetto da distruggere. Checco non è una cosa, è una PERSONA che soffre anche se non ha la necessaria autoconsapevolezza per chiedere aiuto.

Luca Pisano

Direttore Osservatorio Cybercrime Sardegna

