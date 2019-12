Agricoltori in ginocchio: stagione dei carciofi compromessa nell’oristanese

“La stagione del carciofo è compromessa”, conferma il sindaco Tendas, “nel nostro territorio e in quello dei comuni vicini la maggior parte dei campi ha subìto una perdita totale del prodotto, con danni per centinaia di migliaia di euro”.

“Vorrei sapere”, conclude Tendas, “perché si deve arrivare a situazioni estreme come questa e perchè non si riesce ad assicurare un rilascio graduale”.

Il sindaco Mario Tendas in queste ore ha sentito anche alcuni sui colleghi, preoccupato perché possano riverificasri una situazione come quella di due giorni fa che ha portato allo straripamento, in seguito al rilascio di un quantitativo d’acqua dalla dighetta di Pranu Antoni, tra Busachi, Allai e Fordongianus, che è triplicato in poche ore.

Fonte: Link Oristano

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.