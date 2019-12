Soprano Dreisig debutta a Cagliari

Celebri cori, arie e sinfonie verdiane e le sognanti atmosfere viennesi tra valzer, polke e quadriglie. Si chiude il 28 e 29 dicembre con il "Concerto di Gala di fine anno", proposto per la prima volta, la Stagione Sinfonica del Teatro Lirico di Cagliari. Orchestra e Coro diretti dal milanese Massimo Zanetti, che ritorna sul podio cagliaritano dopo il successo dei concerti dello scorso novembre, fanno gli auguri al pubblico con un avvincente programma: alcune celebri pagine del genio di Busseto e dei fratelli Eduard e Johann Strauss junior. Debutto cagliaritano per il soprano solista, la giovane franco-danese Elsa Dreisig.

Fonte: Ansa

