I ladri tornano a Torangius alla vigilia di Natale: due nuovi furti Colpite due villette a schiera in via Sinis e via Mandrolisai

È di nuovo allarme per due furti nel popoloso quartiere di Torangius, a Oristano. I ladri, venerdì sera si sono introdotti in due villette a schiera in via Sinis e in via Mandrolisai.

I proprietari della villetta di via Sinis, usciti intorno alle 19, si sono assentati per circa 20 minuti, quanto è bastato perchè fossero derubati degli ori che tenevano in casa.

I ladri sono entrati dal cortile, hanno forzato le due porte dell’abitazione con un piede di porco o un cacciavite, e dopo aver rovistato in tutta la casa hanno portato via solo i gioielli in oro.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della questura di Oristano.

Il secondo furto in una villetta a schiera di via Mandrolisai, poco distante. La modalità sono state quasi le stessa. Si pensa, quindi che anche gli autori possano essere gli stessi.

Martedì, 24 dicembre 2019

L'articolo I ladri tornano a Torangius alla vigilia di Natale: due nuovi furti sembra essere il primo su LinkOristano.it.