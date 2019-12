“Non fare il gaggio!” Parte la nuova campagna sulla raccolta dei rifiuti

D’estate c’era “il visi”, che dava il buon esempio affinché non si buttasse la plastica in spiaggia. Ora, con perfetto slang oristanese, dal Comune invitano a non fare i “gaggi”, e conferire i rifiuti secchi in modo corretto.

Prosegue la campagna informativa “Io mi rifiuto” promossa dall’assessorato all’Ambiente, guidato dall’assessore Gianfranco Licheri, in collaborazione con la ditta Formula ambiente che in città gestisce il servizio di igiene urbana, ideata dalla società di comunicazione Vento ADV, per sensibilizzare gli oristanesi ad amare la città e rispettarne l’ambiente.

“Abbiamo iniziato in primavera la campagna contro l’abbandono dei rifiuti”, ha spiegato l’assessore Licheri, “in estate c’è stata quella per scoraggiare l’utilizzo della plastica e ora abbiamo lanciato quella sulle corrette modalità di conferimento del secco non riciclabile”.