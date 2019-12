Premio Teccani al sardo Giampaolo Salice

(ANSA) - CAGLIARI, 24 DIC - "Storia Urbana", la prestigiosa rivista di studi sulle trasformazioni della città e del territorio in età moderna, ha attribuito il Premio "Gian Paolo Treccani" a Giampaolo Salice, ricercatore di Storia moderna al Dipartimento di Lettere, Lingue e Beni culturali dell'Università di Cagliari, per il miglior saggio pubblicato sulla rivista stessa dal titolo "Spazi sacri e fondazioni urbane nel mediterraneo delle diaspore. Il caso di Sant'Antioco". Il saggio di Salice prende spunto da un tema di riflessione incentrato sul ruolo svolto dai santi locali quali "agenti attivi" nella definizione degli assetti sociali, politici ed economici nelle società dell'età moderna. Lo studio si sofferma su uno specifico caso di studio relativo alle valenze assunte da S. Antioco, patrono del Regno di Sardegna, in alcuni passaggi critici della storia del regno.

Fonte: Ansa

