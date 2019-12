Maxi perdita d’acqua, via Limbara quasi come un fiume Rottura nella condotta a Oristano dopo una precedente perdita che durava da diverse settimane

Una maxi perdita d’acqua ha trasformato stamane la via Limbara, nel quartiere di San Nicola, a Oristano, quasi in un fiume.

L’acqua sgorga da tre punti e ha allagato la carreggiata, finendo poi nelle caditoie stradali.

Il problema riguarda il lato destro della carreggiata, per chi proviene da via Gennargentu. Le macchine che transitano sono costrette a camminare a passo d’uomo. Non manca chi, incurante dell’enorme quantità d’acqua, non accenna a rallentare, sollevando grandi schizzi sulle auto parcheggiate e sui pedoni.

I segni della perdita sono visibili dalla via Gennargentu, sino alla rotonda dove via Limbara confluisce con via Petri e via Consolini.

Nelle scorse settimane era già stata segnalata nello stesso punto una perdita d’acqua di minore entità.



Martedì, 24 dicembre 2019

L'articolo Maxi perdita d’acqua, via Limbara quasi come un fiume sembra essere il primo su LinkOristano.it.