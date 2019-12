Il maestrale “travolge” tutto il Cagliaritano, alberi e tralicci ko sulla 195 e 554

Un 23 dicembre 2019 che sarà ricordato a lungo, quello vissuto in gran parte della Sardegna, soprattutto nell’area del Cagliaritano, e non certo per la corsa ai regali di Natale. È stato il fortissimo maestrale il “leader” indiscusso dell’antivigilia natalizia. Tantissimi gli interventi dei Vigili del fuoco, impegnati nel mettere in salvo persone e cose sin dalle prime ore della mattina. Nel dettaglio: in piazza Sella a Iglesias un albero è caduto su una casetta di legno del mercatino di Natale, due i feriti trasportati in ospedale dal 118. A Sarroch un grosso pino è precipitato sul tetto di un pub di via Donizetti, e i Vigili del fuoco hanno dovuto tagliare tutta la pianta. A Quartu sono caduti alberi in più punti della città e sulla Ss 554 si sono staccati dei cavi dell’alta tensione mentre, sulla 195, alcuni alberi sono caduti invadendo tutta la carreggiata.

Paura anche in via Pergolesi a Cagliari, un albero si è schiantato molto vicino alla fermata dei pullman. A Pula, infine, una famiglia in auto ha rischiato di essere travolta da un grosso albero precipitato dal giardino di un agriturismo e i Vigili del Fuoco hanno dovuto anche mettere in sicurezza un distributore di benzina dopo che alcune lamiere della struttura sono state divelte dal vento.

