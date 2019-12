Bufera di vento a Quartu, alberi e cartelloni crollati: parchi e cimitero sbarrati sino a Natale

Piante e cartelloni abbattuti dal forte vento di maestrale che continua a imperversare anche a Quartu, tantissimi gli interventi svolti dai volontari del Noe dal centro alla periferia della città. Numerose le situazioni di pericolo, e il sindaco Stefano Delunas decide di correre ai ripari. Come? Con Un’ordinanza che sbarra, sino al giorno di Natale compreso, tutti i parchi cittadini e il cimitero. “Già da oggi e a seguire nei prossimi giorni sono previsti nell’Isola e quindi pure nella zona del Campidano venti forti, anche a carattere di burrasca. Nel rispetto del Piano Comunale di Protezione Civile per il rischio idrogeologico” Delunas ha deciso di intervenire “al fine di garantire la pubblica incolumità e prevenire situazioni di pericolo causate dalla caduta di rami, piante e alberi”.

Fonte: Casteddu On Line

