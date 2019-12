Burrasca e mareggiate: porto chiuso e danni a S’Ena Arrubia

Intanto, nell’Oristanese, i vigili del fuoco del Comando provinciale hanno già effettuato più di trenta interventi, per la caduta di rami, alberi, pali elettrici, insegne, cartelli stradali, in città e in provincia: a Terralba, Arborea, Neoneli, Samugheo e Norbello. A Oristano, in via Libeccio, è stata messa in sicurezza la vetrata di un terrazzino di un appartamento al quinto piano, mentre in via Baldino, gli uomini del Comando dei vigili del Fuoco sono intervenuti per la caduta di alcuni calcinacci. Il vento avrebbe sfiorato i 100 chilometri orari.

Lunedì, 23 dicembre 2019

