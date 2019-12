Cagliari, il grande cuore dei dipendenti disperati dell’Auchan: panettoni regalati ai poveri

Hanno passato tutto il giorno a urlare e a consumarsi le labbra a furia di utilizzare i fischietti. I dipendenti sardi dell’Auchan di Pirri hanno terminato da pochi minuti la lunga giornata di sciopero e, a poche settimane dal quasi sicuro arrivo di Conad, si preparano a trascorrere delle feste tutt’altro che felici. Tuttavia, seppur nella difficoltà hanno trovato il modo di regalare un sorriso a chi, a differenza loro, non ha un lavoro fisso. Così, hanno preso tutti i panettoni donati dall’azienda e li hanno donati ai poveri. A raccontare il gesto è il segretario della UilTucs Cristiano Ardau: “Hanno voluto compiere un gesto che non esito a definire unico e importante, proprio in una giornata molto difficile. Una quarantina di panettoni sono stati donati alla Municipalità di Pirri e finiranno tra le mani delle persone bisognose”.

Fonte: Casteddu On Line

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.