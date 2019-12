Natale: 8 sardi su 10 pranzo in famiglia

In vista delle feste alcuni mercati di Campagna Amica faranno delle aperture straordinarie martedì 24 e 31, come a Cagliari in piazza dei Centomila e ad Iglesias. Apertura ordinaria confermata anche per la vigilia di Natale ad Assemini, Porto Torres e Nuoro. "Sta crescendo la cultura del cibo - sottolinea il direttore di Coldiretti Sardegna Luca Saba - Si presta più attenzione alla lettura delle etichette e all'origine dei prodotti che si acquistano. Ma come succede nei mercati di Campagna Amica, grazie anche al rapporto diretto con il produttore, ci si informa anche sulla stagionalità e sui metodi di produzione".

"Natale si conferma la festa della tradizione e della serenità, e ci fa piacere l'attenzione riservata ai prodotti sardi - commenta il presidente di Coldiretti Sardegna Battista Cualbu - Oggi nel consumatore c'è sempre maggiore sensibilità e consapevolezza quando va a fare la spesa. Cresce la richiesta dei prodotti made in Italy e da noi per i prodotti sardi e di stagione. Il nostro termometro è rappresentato dai mercati di Campagna Amica, dove emerge che le persone fanno incetta di prodotti di qualità, locali".

Otto sardi su dieci consumeranno il pranzo di Natale in famiglia e lo faranno con prodotti sardi. E' quanto emerge da un'indagine di Coldiretti Sardegna su un campione di 300 persone raggiunte telefonicamente. Il 79,1% il 25 pranzerà con i parenti più stretti. Quattro su dieci (43%) dicono che il 60% del menù sarà con specialità dell'Isola, molte della quali acquistate nei mercati di Campagna Amica. E sei su 10 (oltre il 60%), secondo una ricerca del Consorzio di tutela dell'agnello Igp di Sardegna, rispetterà la tradizione portando in tavola questo piatto, da sempre il principe del pranzo natalizio.

Fonte: Ansa

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.