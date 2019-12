Piano casa: ddl per opere su litorali

Primo assaggio della legge urbanistica che verrà. Su proposta dell'assessore Quirico Sanna, la Giunta ha approvato il disegno di legge che modifica il Piano casa esistente già prorogato di sei mesi fino al 30 giugno. Il titolo del ddl è infatti "Disposizioni per il riuso, la riqualificazione e il recupero del patrimonio edilizio esistente, e altre disposizioni in materia di governo del territorio". Nei ventuno articoli del testo c'è spazio per gli incrementi volumetrici nelle strutture turistico ricettive che ricadono nelle zone F (turistiche), sia in quelle che si trovano oltre la fascia dei trecento metri. In questi casi è previsto anche l'aumento del numero delle stanze. Per quanto riguarda le campagne, l'edificazione di fabbricati per fini residenziali è consentita anche ai non imprenditori agricoli.

Quanto al posizionamento delle strutture al servizio della balneazione, è ammesso per l'intero anno solare, proprio per favorire la destagionalizzazione. Il ddl della Giunta arriva a pochi giorni dalla proroga per sei mesi dell'attuale Piano casa. "Il disegno di legge - spiega Sanna - si prefigge di incentivare e migliorare la qualità architettonica e la sicurezza del patrimonio esistente, favorendo l'utilizzo dell'edilizia sostenibile con materiali locali e fonti di energia rinnovabili".