Paura a Lanusei, crolla parte del tetto della biblioteca comunale

Maltempo in Sardegna, danni anche a Lanusei dove, in via Zanardelli, è crollata una parta del tetto dei locali comunali che ospitano sia la biblioteca sia diverse associazioni. A darne notizia è la stessa amministrazione comunale con tanto di post su Facebook: “L’edificio nel corso degli ultimi due anni è stato oggetto di primi, importanti interventi di manutenzione straordinaria da parte di questa amministrazione, necessari considerato lo stato in cui versava l’immobile. Le condizioni metereologiche straordinarie degli ultimi giorni hanno purtroppo causato danni ingenti alle strutture non ancora oggetto di interventi; per questo motivo l’edificio verrà chiuso e le attività al suo interno verranno sospese. Sono state inoltre attivate fin da subito le procedure per l’attivazione di linee di finanziamento (con il supporto della Regione Sardegna) per un completo e celere ripristino della copertura e per la completa messa in sicurezza dell’edificio”.

