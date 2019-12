Il primo scontrino battuto? “L’undici febbraio 1994”. Altri tempi, c’erano ancora le lire e il “boom” dei centri commerciali era praticamente all’inizio. Venticinque anni più tardi, Carmen Leoni, cassiera di 47 anni, guarda con paura al 2020. Il “passaggio di consegne” tra Auchan e Conad è dietro l’angolo e lei potrebbe essere tra i lavoratori in esubero: “Non ci dormo la notte, non c’è nessuna garanzia o tutela. Ho un contratto a tempo indeterminato, faccio quattro ore al giorno e guadagno 980 euro al mese”. Ogni settimana il giorno libero è garantito ma, a breve, la donna potrebbe trovarsi a dover fare i conti con tutti i giorni liberi, se dovesse scattare il licenziamento: “Che altro lavoro potrei trovare? Ho quarantasette anni e ho sempre fatto la cassiera. Sono divorziata e ho due figlie maggiorenni a carico, non sono ancora lavoratrici. Una, con il Jobs Act, ha solo contratti di tre mesi”, racconta, disperata, la cassiera. Gli scatti di anzianità in busta paga ci sono, ma non sono elevati: “Raramente raggiungo i mille euro di stipendio al mese”.

E, se con l’arrivo di Conad dovesse giungere, in contemporanea, il licenziamento, Carmen Leoni è sicura: “Non saprei proprio che mano d’aiuto darmi. Spero che tutto possa risolversi per il meglio, per me saranno delle feste tristi, a Natale e Capodanno non festeggerò perchè lascerò un anno pessimo per uno”, il 2020, “ancora peggiore”.

L'articolo Carmen di Cagliari, cassiera all’Auchan: “Sono disperata, se mi licenziano chi mi darà 980 euro?” proviene da Casteddu On line.