Vento abbatte albero su mercatino Natale

(ANSA) - CAGLIARI, 23 DIC - Paura questa mattina in piazza Sella a Iglesias, sud Sardegna, nell'area dei mercatini di Natale. A causa del forte vento un albero è crollato su una piccola casetta in legno e l'ha distrutta. In quel momento all'interno della costruzione amovibile non c'era nessuno. E la caduta della pianta non ha coinvolto nemmeno i clienti del mercatino. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell'area e i carabinieri di Iglesias.

È l'episodio più grave legato al maestrale che dalla scorsa notte sta imperversando su tutta l'isola. Decine gli interventi dei vigili del fuoco soprattutto per la caduta di alberi e rami e per mettere in sicurezza muri pericolanti. A Cagliari, sempre a causa del vento, il servizio di Protezione civile ha disposto la chiusura temporanea dei parchi di Monte Urpinu e Bonaria. A Olbia, invece, è stato il sindaco Nizzi con una ordinanza a decidere la chiusura del parco urbano Fausto Noce.