Cagliari, l’appello di Truzzu: “Niente petardi e razzi a Capodanno, tuteliamo anche gli animali”

“Mi affido alla ragionevolezza e al buon senso dei miei concittadini affinché non rovinino per superficialità una nottata che deve essere serena e tranquilla”.

Il sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu ,lancia un appello contro i botti a pochi giorni dalla notte del trentuno dicembre. “Siamo ormai arrivati alle alle feste di fine anno. Faccio un appello affinché non vengano utilizzati petardi, mortaretti, razzi e altri oggetti che causano botti violenti. Sono pericolosi e il loro utilizzo può generare danni molto seri alle persone. Questo appello va anche in direzione della difesa degli animali domestici e non: le detonazioni, gli scoppi improvvisi e deflagranti causano conseguenze estremamente negative”, spiega Truzzu, ricordando che “ogni anno le statistiche rilevano un numero altissimo di incidenti. Non trovo sensato fare un’ordinanza specifica sapendo che è oggettivamente impossibile farla rispettare: gli agenti della municipale saranno impegnati a controllare il territorio e garantire la sicurezza per tutti”.

Fonte: Casteddu On Line

