Avviso agli automobilisti: grandi buche sulla strada tra Santa Giusta il porto

“Basterebbe”, prosegue il lettore, ” anche un po’ di asfalto istantaneo almeno per mettere in sicurezza la strada. Ho dovuto sostituire le gomme anteriori del mio mezzo già una volta, ma i rischi che si corrono in questa strada possono essere altri e ben più gravi”.

“Sono costretto ad andare a zig zag per evitare le buche”, dichiara il lettore, ” e vedo fare la stessa manovra a tanti autisti, in una strada altamente trafficata da pullman, mezzi pesanti e diversi lavoratori e studenti”.

Buche profonde e larghe quasi un metro lungo la strada che porta da Santa Giusta al porto industriale. A segnalarlo, un lettore che tutti i giorni, per motivi di lavoro, percorre ripetutamente la strada in questione.

Fonte: Link Oristano

