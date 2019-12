Stroncato traffico rifiuti verso Turchia

(ANSA) - CAGLIARI, 23 DIC - Al porto canale di Cagliari un container carico di rifiuti pronto all'imbarco per la Turchia.

Secondo le indicazioni fornite dallo spedizioniere avrebbe dovuto contenere materiali plastici urbani da raccolta differenziata. I carabinieri del Noe di Cagliari hanno, invece, scoperto una partita di rifiuti plastici di diversa tipologia, catalogati con un codice che il destinatario non era autorizzato a ricevere. Il container è stato quindi sequestrato in via preventiva per impedirne l'imminente partenza per la Turchia.

Gli accertamenti degli specialisti del Noe, anche di natura documentale e condotti in collaborazione col personale dell'Agenzia delle Dogane di Cagliari, hanno permesso di segnalare all'autorità giudiziaria del capoluogo i due responsabili della spedizione per traffico illecito di rifiuti e falsità ideologica commessa dal privato. Un'operazione di contrasto legata alla recente intensificazione delle esportazioni di rifiuti plastici dall'Italia verso l'Europa orientale e il Medio e l'Estremo Oriente, conseguente al bando all'importazione adottato dalla Cina. (ANSA).