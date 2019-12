Tragedia sfiorata a Iglesias, grosso albero crolla sulle casette di Natale

Paura e tragedia sfiorata in piazza Sella a Iglesias. Un grosso albero, infatti, è crollato su una delle casette di Natale del mercatino, frequentatissimo in un 23 dicembre segnato anche dal fortissimo maestrale. Tantissime le persone presenti per fare un po’ di shopping prenatalizio. Al momento del crollo, per fortuna, non c’era nessun dentro la casetta: un vero e proprio “miracolo”: il peso della pianta, infatti, l’ha completamente distrutta. Sul posto sono intervenuti i volontari del 118, già presenti nella piazza. Alla fine, però, solo tanta paura per i presenti e nessun ferito.

