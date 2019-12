Conad:lavoratori in piazza in Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 23 DIC - Sciopero e sit in davanti alle città mercato di Cagliari, Sassari e Olbia dei lavoratori preoccupati per le possibili conseguenze del passaggio di proprietà da Auchan Conad. Bandiere di Cgil, Cisl e Uil e cartelli in mano, i dipendenti (sono 738 complessivamente) si sono ritrovati davanti alla sede del loro posto di lavoro: per l'adesione alla protesta chiuso il supermercato del Marconi che attendeva migliaia di clienti per la tradizionale spesa in viste delle festività natalizie. Stessa situazione a Sassari. "Ma - spiega Cristiano Ardau della Uil - oggi manca molto personale anche a Santa Gilla. La situazione è molto grave: rischiano l'esubero quattrocento dipendenti, circa duecento nelle due sedi di Cagliari. Il piano di rilancio va fatto con i lavoratori e non contro di loro".

Situazione in bilico: il passaggio di consegne con il cambio di insegne dovrebbe realizzarsi a metà febbraio. "Ma nel frattempo - ha detto Ardau - l'operazione è al vaglio dell'antitrust".

Nel frattempo la Regione ha convocato Cgil, Cisl e Uil il 9 gennaio all'assessorato regionale del Lavoro per discutere della vertenza Auchan-Conad. I sindacati temono che non ci sia posto per tutti nel futuro degli ipermercati e puntano il dito sulla "mancata sottoscrizione degli accordi di salvaguardia occupazionale".(ANSA).