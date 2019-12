Deidda (FdI): “Potenziare il Caip di Abbasanta e attivare il corso allievi”

Il futuro del Caip, il centro di addestramento e istruzione professionale della polizia di stato di Abbasanta, è ancora incerto. Nel fine settimana, il capogruppo in commissione di difesa di Fratelli d’Italia, Salvatore Deidda, ha presentato un’interrogazione al Ministro dell’Interno.

“Quali azioni”, chiede il deputato Salvatore Deidda, “intende adottare il Ministro dell’Interno per potenziare il Caip di Abbasanta e quando intende assolvere all’attivazione nel centro di addestramento e istruzione professionale della polizia di stato di un corso di primo livello per agenti, come richiesto da mozione approvata dal consiglio regionale della Sardegna?”.

L’iniziativa, proposta nei mesi scorsi, dai consiglieri regionali del Gruppo Fratelli d’Italia, che avevano presentato una mozione, scritta in collaborazione con il segretario provinciale del SIULP Giuseppe Caracciolo, nella quale si prevedeva un impegno in tal senso del presidente della regione Christian Solinas, riguardava proprio il futuro del centro.

“Una richiesta”, sostiene il deputato di Fdi, Deidda, “che arriva direttamente dalla volontà del Consiglio Regionale della Sardegna che ha approvato una mozione presentata dal gruppo di Fdi, con il capogruppo Francesco Mura, Fausto Piga e Nico Mundula. Sarebbe la prima volta per la Sardegna ma la riteniamo una decisione doverosa sia per l’amore che la nostra Regione ha dimostrato per le forze dell’ordine e la Polizia ma sopratutto un riconoscimento per la bellezza e la potenzialità dello stesso Caip, da sempre apprezzato e supportato dal territorio, dai suoi amministratori”.

“Visto i nuovi futuri corsi e le nuove assunzioni annunciate”, conclude Deidda, “speriamo in buone notizie nell’anno nuovo. Un segnale importante di attenzione non solo per Abbasanta ma per tutto il territorio della Sardegna”

