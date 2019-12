Metano: Solinas, nelle case dal 2025

Il presidente ha ricordato la posizione "piuttosto forte del governo che cercava di sostituire la metanizzazione della Sardegna con il solo rafforzamento del cavo energetico attraverso una tripolare che andava dalla Sicilia alla Campania e poi alla Sardegna (l'elettrodotto ndr.)". Ma, ha sottolineato, "è stata brava l'assessora dell'Industria Anita Pili che ha tenuto la barra dritta per conto della Giunta portando avanti il piano di metanizzazione che abbiamo sostenuto fin dall'inizio per raggiungere tutti i bacini di distribuzione".

"Contiamo di iniziare i lavori per il tratto sud della dorsale del metano già dalla primavera 2020, per arrivare alla conclusione definitiva dell'infrastruttura entro il 2025". Lo ha annunciato il presidente della Regione sarda Christian Solinas che a Villa Devoto ha illustrato le parti del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (Pniec) approvato nei giorni scorsi al Mise e che interessano maggiormente la Sardegna.

Fonte: Ansa

