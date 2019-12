Selargius, il pizzaiolo dal cuore d’oro: “Pizze gratis per i poveri, è Natale”

Decine di pizze calde, pronte per essere donate ai poveri. La bellissima iniziativa arriva da Luciano Auriemma, pizzaiolo di Selargius. Stasera, nel suo locale di via San Martino, insieme al suo socio e agli altri collaboratori è pronto a sfamare i meno fortunati che, “dalle 19 in poi”, si presenteranno nella sua pizzeria. Margherita, Napoli, con funghi o con tonno: “È Natale ed è giusto donare qualcosa ai bisognosi”. Che, purtroppo, vivono disagi tutto l’anno: “Negli ultimi mesi hanno bussato alla porta del mio locale decine di indigenti, tra loro ci sono anche dei cinquantenni. Mi hanno raccontato di aver perso il lavoro e di essersi separati, mi si è stretto il cuore”, confessa. “Non preparo solo pizze, faccio anche primi e secondi: un piatto di spaghetti non l’ho mai negato a nessuno”. Non è il primo Natale “solidale” organizzato dal trentottenne. Stavolta, però, ha chiesto l’aiuto di tutti i suoi amici, conoscenti e clienti per avere la sicurezza di donare un sorriso (e del cibo) a chi ne ha davvero bisogno. Gli anni scorsi, infatti, qualcuno si sarebbe approfittato della generosità del pizzaiolo, riuscendo a “scroccare” una quattro stagioni o una wurstel e patatine senza pagare un centesimo, nonostante ne avesse le possibilità.

“Sì, purtroppo è capitato. Io non faccio certo selezione, se una persona mi dice che è povera e ha fame mi fido. Spero davvero che, questo Natale, nessuno voglia fare il furbo, ecco perchè ho chiesto che mi vengano segnalati single e famiglie davvero bisognosi. Non è giusto sfruttare la sofferenza altrui per mangiare gratis”.

