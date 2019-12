Alberi e rami su auto a Cagliari

(ANSA) - CAGLIARI, 23 DIC - Nottata e mattinata di super lavoro per i vigili del fuoco a Cagliari per le potenti raffiche di maestrale. Decine gli interventi in tutta l'area metropolitana soprattutto per la caduta alberi e rami: alcune auto sono rimaste danneggiate. Interventi anche per ridurre diverse situazioni a rischio soprattutto a causa di muri pericolanti e infiltrazioni d'acqua. Tutto regolare all'aeroporto di Elmas: finora, nonostante il maestrale, nessun problema per arrivi e partenze degli aerei.

Le forti raffiche di vento hanno provocato danni e disagi anche nel Nuorese, impegnando per tutta la notte i Vigili del fuoco che hanno portato a termine 62 interventi. Alberi abbattuti e ramaglie hanno ostruito la circolazione stradale sulla provinciale 43 vicino a Macomer e sulla sp 24 a Posada, dove è stato necessario intervenire per la messa in sicurezza dei due tratti viari. A Tortolì si è sviluppato un incendio in prossimità del depuratore cittadino, dove i Vigili del Fuoco, hanno lavorato alcune ore. Le fiamme hanno interessato una superficie di 5 ettari. Il lavoro dei pompieri è fortunatamente riuscito a scongiurare i danni strutturali dell'impianto.

Interventi anche a Ilbono, Cardedu, Bari sardo, Nuoro, Lanusei, Bitti, Sorgono, Siniscola, dove sono state ripristinate le condizioni di viabilità nelle strade: il vento ha, infatti, sradicato alberi, pali dell'illuminazione pubblica e cartellonistica stradale finiti sulla carreggiata.(ANSA).