Sospese tratte navi Sardegna-Corsica

(ANSA) - CAGLIARI, 23 DIC - Collegamenti marittimi Moby tra la Sardegna e la Corsica sospesi per tutto il giorno e le navi Tirrenia sulla tratta Genova-Porto Torres "dirottate" sul lato di levate, a est delle Bocche di Bonifacio, a causa del forte vento di maestrale. Anche la Nuraghes, partita ieri da Genova si è diretta nel porto della Gallura per evitare il mare grosso. Solo qualche ritardo, invece, per gli altri traghetti sulle tratte verso tra la Sardegna e la Penisola. Infine è slittata di un giorno, da ieri a oggi, la partenza della nave Tirrenia Napoli-Palermo.

Fonte: Ansa

