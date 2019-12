Natale e Capodanno, aumentano i furti in appartamento: i consigli della polizia

Al fine di facilitare il ritrovamento e il riconoscimento degli oggetti rubati può essere di grande aiuto fotografare e catalogare gli oggetti di valore; infine, si ricorda sempre di non conservare in casa grosse somme di denaro, di duplicare i documenti più importanti e, qualora possibile, di stipulare una polizza assicurativa che possa coprire tali eventi.

– Lasciare una luce o un piccolo elettrodomestico acceso, come ad esempio la radio o la tv, funziona come deterrente;

– Non comunicare a persone sconosciute l’intenzione di andare in ferie, evitando ad esempio di pubblicizzare il fatto tramite i social network, in quanto di sovente sono monitorati anche da malintenzionati;

Statisticamente il periodo delle festività natalizie vede un incremento del numero di furti in appartamento, ciò è dovuto alle numerose partenze per le vacanze o al fatto che molti trascorrono gran parte delle giornate lontani da casa, lasciando quest’ultima incustodita.

Fonte: Casteddu On Line

