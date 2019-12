Nuoto, continua la favola di Francesco Fenucciu: nuovo record sui 1500 e sugli 800 stile libero

Ma ancora una volta è il giovanissimo Francesco Fenucciu a prendersi di prepotenza la scena, migliorando il suo stesso record sardo ragazzi nei 1500 stile libero, stavolta il cronometro ha registrato il tempo di 15’33”56 (il precedente dello stesso Fenucciu era 15’46”91), nuovo record anche al passaggio degli 800 metri con 8’15”43. L’atleta quartese, allenato da Paolo Vacca, ha confermato di essere una splendida realtà emergente del nuoto sardo, il suo continuo miglioramento ci fa ben sperare per il futuro, infatti nelle lunghe distanze, i tempi di Francesco, sono molto vicini ai primati nazionali. Una grande soddisfazione anche per Sergio, il padre del quindicenne quartese, che lo accompagna e lo segue in tutte le competizioni e gli allenamenti: “stiamo vivendo una splendida favola, fatta di sacrificio e impegno continuo, continuando in questa direzione ci saranno altre soddisfazioni”.

Fonte: Casteddu On Line

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.