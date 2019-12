Cargo su scogli,controlli su sversamenti

Tutti i 12 membri di equipaggio del cargo, battente bandiera italiana e partito dal porto di Cagliari verso Alicante, in Spagna, sono stati recuperati ieri e messi in salvo. Ora si attende che migliorino le condizioni meteo per poter dare il via al disincaglio dell'imbarcazione, lunga 108 metri, e verificare anche i danni alla carena.

Nonostante il maltempo, con forti venti che spazzano le coste occidentali della Sardegna il mercantile, Cdry Blue, finito sabato sera sugli scogli a Sant'Antioco, rimane nella sua posizione, incagliato in località Torre Cannai, nella Sardegna su occidentale. Prosegue l'attento monitoraggio sulla stabilità e sull'eventuale sversamento di idrocarburi in mare, sotto il coordinamento della Direzione Marittima di Cagliari.

Fonte: Ansa

