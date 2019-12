Cagliari, il canile comunale chiude a gennaio: “Via San Paolo è la sede ideale”

Addio casa per i cani e i gatti di via Po. Il canile del Comune chiuderà entro gennaio per far spazio a un maxi progetto di housing sociale: tra qualche anno, nella stessa area che oggi ospita cucce e recinti, ci saranno appartamenti. E il nuovo spazio per le centinaia di quattro zampe, alla Vigilia di Natale, non è stato ancora trovato. In campo ci sono solo ipotesi: tra i corridoi di palazzo Bacaredda c’è chi ipotizza di dedicare un’area all’interno dell’ex deposito carburanti di Monte Urpinu. Un’altra area, più gettonata, è invece quella dove oggi sono ammassati centinaia di cassonetti in via San Paolo. “Questa potrebbe essere un’area ideale, così il canile resterebbe nella città”, afferma il presidente del Consiglio Edoardo Tocco. “Stiamo valutando la sede migliore per ospitare i nostri amici a quattro zampe, di certo non li lasceremo per strada”. Sono 245 gli animali ricoverati in via Po. Negli ultimi mesi, poi, una parte del personale è andata in pensione: in azione ci sono solo un operatore e un veterinario.

“Il personale è risicato”, afferma Tocco, “dobbiamo invididuare nuove figure. Di sicuro, sia io, sia il sindaco Truzzu sia l’assessora Piroddi non lasceremo abbandonati gli animali”. Il Comune cerca anche chi possa gestire i cani e dei gatti, ecco il perché di un bando da oltre 250mila euro che, però, non ha ancora visto la partecipazione di nessuna associazione.

Fonte: Casteddu On Line