Presentazione ufficiale per le tre tele di Contini donate a Oristano In pinacoteca la cerimonia con gli amministratori e i familiari dell’artista

Il 2020 per la città di Oristano sarà un anno particolarmente importante e che vedrà primeggiare, a livello espositivo, la grande mostra retrospettiva dedicata all’artista, al quale è dedicata la stessa Pinacoteca e del quale si ricorderà il cinquantenario della morte. Per l’occasione e col coinvolgimento di molti cittadini, verrà messo a confronto il Contini pubblico e il Contini privato, talvolta inedito o poco conosciuto. Le opere, conservate gelosamente dai suoi concittadini, verranno esposte in Pinacoteca e messe in relazione con quelle in possesso del Comune: sarà un viaggio di ricordi, di emozioni e di colori, gli stessi che hanno contraddistinto la sua produzione artistica, un omaggio da parte della Comunità oristanese e del Comune a colui che, nelle sue tante opere ne è stato il più sincero e convinto cantore.

La donazione. Luci e ombre del Supramonte, 1961; olio su tavola, cm 195×150

Luci e ombre del Supramonte, monumentale opera del 1961, è uno dei vertici di quel processo astrattivo che caratterizza l’opera tarda di Carlo Contini. Senza mai rinunciare a grumi di figurazione, la composizione è caratterizzata dall’incastro di tasselli di colore incernierati su un asse leggermente inclinato che le conferiscono profondità e dinamismo, assieme a una tavolozza tutta giocata su raffinati accostamenti di terre d’ombra, grigio-azzurri e ocra che evocano, in chiave visionaria, una struttura protocubista.

L’albero della Cuccagna, 1958/1967; olio su tavola, cm 220×95.

L’albero della Cuccagna è una delle opere più tormentate di Carlo Contini, come testimonia la sua quasi decennale gestazione, iniziata nel 1958 e portata a termine, dopo numerosi pentimenti e altrettanto numerose modifiche, come dimostra un efficace bozzetto, nel 1967. L’opera definitiva, meno libera dal punto di vista compositivo e attutita nei toni, con una predominanza di ocra, terre, neri e azzurri, definisce con più forza icastica i fanciulli che si inerpicano verso un traguardo che, per il taglio figurale, appare irraggiungibile.

Il Cristo a tre braccia, 1968; olio su tela, cm 230×90.

Il Cristo a tre braccia, del 1968 e tra le ultime opere prodotte dall’artista, deve il titolo ad alcuni ripensamenti nella parte alta della tela. Caratterizzata da una tavolozza sempre più limitata all’uso di ocre, di bruni e di blu, l’opera si carica di un’inedita carica drammatica, un espressionismo dolente, violento e cupo, enfatizzato da un segno greve, dalle deformazioni del corpo abbandonato e debordante di Cristo e da un materismo segnico che enfatizza un processo creativo tormentato: un vero e proprio testamento spirituale che, tuttavia, non rinuncia alla ricerca di nuove vie espressive.

Nota biografica. Carlo Contini (Oristano 1903 – Pistoia 1970) è uno dei più importanti pittori sardi del secolo scorso e la sua produzione si caratterizza per una cifra stilistica ben distinta rispetto agli artisti corregionali suoi contemporanei. Lui stesso era consapevole di questa specificità che nasceva da una verve colori­stica di prima grandezza. In un’intervista-confessione a Vincenzo Schivo, apparsa su Il Quo­tidiano Sardo del 2 gennaio 1949 a margine della XXIV Biennale di Venezia e ripensando alla sua terra d’origine ebbe a dire: «Qui tutto è grigio, brumoso, freddo … E io amo il colore, vivo per il colore. Per quella ridda di gialli, di rossi, di verdi e di violetti che laggiù turbina nelle mie pupille e mi accieca». Contini era nato a Oristano il 13 novembre del 1903 e operò fino al 1968, quando le precarie condizioni fisiche lo costrinsero ad abbando­nare l’attività pittorica, a lasciare l’insegnamento presso l’Istituto Statale d’Arte di Oristano, a ricongiungersi coi figli a Pistoia, ove si spense il 25 agosto del 1970. Rimar­care lo scarto generazionale fra Contini e quegli artisti, soprattutto Biasi e Figari, giusta­mente ritenuti gli iniziatori di una “via sarda” della pittura del ‘900 non è un mero esercizio retorico ma serve a focalizzare meglio la fitta trama di rapporti, di dipendenza e anche di distacco del più giovane rispetto agli altri. La sua formazione avvenne prima a Roma dove, tra il 1920 e il 1924 frequentò l’Accademia delle Belle Arti e, successivamente, dal 1925 fino al 1939, a Venezia. L’importanza e l’originalità dell’opera di Contini si nutre dei tagli “cine-fotografici” e di certa magnilo­quenza figurale di Figari e di numerosi spunti tematici e compositivi direttamente derivanti da Biasi, così come l’approdo quasi materico-informale degli anni Sessanta, seppur sempre legato a un irrinunciabile grumo di figuratività, non può non rimandare alle di poco precedenti esperienze avviate da Mauro Manca. Queste “aperture” verso le esperienze più innovative di­mostrano, invece, soprattutto in età avanzata, un’estrema duttilità, una sorprendente cu­riosità intellettuale e un’incredibile voglia di sperimentare in un nomadismo estetico rischioso ma certamente proficuo. A quest’ultimo periodo appartengono le tre grandi opere donate dalla famiglia dell’artista alla Comunità oristanese tutta e che verranno ospitate permanentemente nella Pinacoteca che porta il suo nome assieme al Liceo artistico statale nel quale ha insegnato. (Ivo Serafino Fenu)

Domenica, 22 dicembre 2019

L'articolo Presentazione ufficiale per le tre tele di Contini donate a Oristano sembra essere il primo su LinkOristano.it.