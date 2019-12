Maltempo, forti raffiche di vento su Cagliari e hinterland: cadono pali e rami, la cronaca delle emergenze

Maltempo, forti raffiche di vento stanno imperversando tra la città, l’hinterland e provincia di Cagliari: squadre Vigili del Fuoco al lavoro per mettere in sicurezza le aree coinvolte. Dalle prime ore del mattino della giornata di oggi 22 dicembre, la sala operativa 115 del Comando di Cagliari a ricevuto diverse richieste, le squadre dei Vigili del Fuoco sono impegnate per interventi dovuti alle forti raffiche di vento che stanno imperversando l’hinterland e la provincia. Sono diversi gli interventi per alberi, lampioni, pali telefonici divelti, tabelloni e cartelli. Questa mattina intorno alle 5:00 in via Brescia in centro città a Cagliari, un’albero e caduto in strada danneggiando due autovetture in sosta dove è intervenuta la squadra di pronto intervento “4A” del distaccamento cittadino, un’altro albero intorno alle 9:00 ha ostruito la strada in località San Gemiliano in territorio di Sestu la squadra “1A” ha effettuato il taglio per liberare la sede stradale e metterla in sicurezza, nel largo Carlo Felice a Cagliari in mattinata alcuni rami si sono spezzati cadendo nei marciapiedi e in strada, fortunatamente nessuna persona coinvolta, una squadra VVF è intervenuta per la messa in sicurezza con il supporto di un’autoscala.

Nel comune di Sinnai la squadra “2A” è intervenuta per un palo dell’illuminazione pubblica che è caduto in strada in via Bellavista, fortunatamente non ha coinvolto persone o veicoli in transito, a Pula in una strada periferica della località Genniauri, intorno alle 15:00, un traliccio di media tensione si è rotto ed è rimasto in bilico tra i cavi, una squadra di pronto intervento ha delimitato l’area, interdetto il transito a persone e veicoli, presidiando in attesa dell’intervento dei tecnici dell’Enel. Altri interventi sono stati effettuati a Muravera e Castiadas , sempre per alberi e pali divelti. Altri interventi sono in corso in queste ore in varie zone della Provincia.

