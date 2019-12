Maltempo: strade chiuse e stato di calamità a Samugheo

Si trascinano i disagi legati al maltempo che ha interessato ieri la provincia di Oristano. Sulla strada provinciale Samugheo-Busachi, chiusa ieri a causa del crollo di un ponte, si è reso necessario l’intervento degli operai comunali di Samugheo per mettere in sicurezza le transenne con i cartelli che avvertono del divieto di transito sulla strada, che il vento delle ultime ore buttava giù, causando gravi rischi per gli automobilisti.

“Martedì, alla prossima riunione del Consiglio comunale”, ha annunciato Demelas, “dichiareremo lo stato di calamità naturale. Abbiamo registrati danni in diverse aziende agricole e anche in alcune abitazioni del centro abitato”.

Fonte: Link Oristano

