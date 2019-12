Tutti in carrozza, è partito il trenino di Natale

Per la gioia dei bambini, anche quest’anno è partito. Da ieri il trenino bianco e azzurro di Natale gira per il certo storico di Oristano.

Fino alla vigilia di Natale, i più piccoli, ma anche gli adulti, potranno usufruire del servizio che da tanti anni accompagna le festività degli oristanesi e che, grazie alla catena di distribuzione Crai, non è mancato nemmeno in questi giorni.

C’è anche la stazione di partenza e di arrivo del trenino: una casetta di legno dove, nei tempi di attesa, Babbo Natale e i suoi magici aiutanti regaleranno ai bambini palloncini e tante magiche sorprese.

Le corse del trenino, gestito dalla Cooperativa Penisola del Sinis, proseguono anche domani e martedì, dalle 16 alle 20.

I percorsi saranno due: la prima tratta, con partenza da Piazza Roma a Via Tharros, piccolo tratto di Via Cagliari, Via Satta, Via Tirso, rientro in Piazza Roma; la seconda tratta, con partenza da Piazza Roma, Via Mazzini, via Mariano IV, Via Figoli, rientro in Piazza Roma.