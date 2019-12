“Scar of Bethlehem”, il genio di Banksy colpisce ancora e scuote le coscienze: la natività in guerra

Il genio di Banksy colpisce e stupisce ancora. Lascia nel segno il suo nuovo murale il presepe della Natività a Betlemme, in Cisgiornadania. Scuote le coscienze con le sue opere questo artista senza volto che in ogni suo lavoro riesce a tirare fuori qualcosa che spiazza, inverte l’ordine, dando voce a chi non ce l’ha con la sua meravigliosa arte. Mai banale.

