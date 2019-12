Maltempo, cargo si incaglia nelle coste di Sant’Antioco

Momenti di vero panico per l’equipaggio di una nave mercantile, che nella tarda serata di ieri a causa del mare grosso, si è incagliata nelle coste dell’isola di Sant’Antioco. Non si contano feriti e attualmente sono in corso le operazioni di sbarco dell’equipaggio rese difficili dal forte vento, si legge in una comunicazione del Comune. Il cargo era partito dal porto di Cagliari dove aveva sbarcato un carico di caffè per poi ripartire alla volta della Spagna. A causa delle condizioni meteo marine però stava facendo marcia indietro quando è avvenuto l’incidente.

“Siamo profondamente amareggiati e impressionati dall’accaduto – commentano gli amministratori antiochesi – Le condizioni meteorologiche avverse non consentono, per ora, di fare le dovute verifiche: ci auguriamo vivamente non si registrino danni al nostro patrimonio ambientale. Manifestiamo piena fiducia nell’operato della Guardia Costiera e di tutte le squadre attualmente impegnate nelle complicate operazioni di messa in sicurezza.”