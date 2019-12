Cagliari, boom alla Passeggiata Coperta: già 2 mila visitatori a “Tipicità”

”Boom alla Passeggiata Coperta: già 2 mila visitatori a “Tipicità”. “Grandissima partecipazione con migliaia di presenze”, spiega l’assessore alle Attività produttive Alessandro Sorgia, “e tanto entusiasmo da parte dei cittadini per essersi riappropriati di un importante bene della città. Sarà l’occasione per visitare oltre la Passeggiata Coperta anche la Galleria dello Sperone”. Da giovedì scorso a lunedì 23 dicembre, cagliaritani e non, ma anche turisti in visita alla città, possono ammirare, oltre alle bellezze della Passeggiata, anche le eccellenze sarde dell’artigianato di qualità e dell’agroalimentare che, con oltre cinquanta aziende pronte a partecipare, sono messe in mostra. Un panorama completo che va dalle ceramiche al ferro passando per il rame e la legna ma che si affaccerà anche sull’alimentare con il tartufo di Laconi, i vini, il pane e tutto quello che di più buono la Sardegna riesce a produrre. “L’ingresso è libero. Non lasciatevi perdere questa importante opportunità”, conclude Sorgia

