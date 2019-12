Usa, ragazzina ruba un aereo e si schianta: è salva ma passerà seri guai

L’ufficio dello sceriffo ha detto che la ragazzina è riuscita a intrufolarsi sulla pista attraverso un edificio di manutenzione e poi accedere all’aereo. La cosa sorprendente evidenzia Giovanni D’Agata presidente dello “ Sportello dei Diritti ” è che la ragazza, senza paura, non ha esitato a entrare nella cabina di pilotaggio, avviare il motore e partire. Le autorità hanno subito fatto sapere che la giovane è stata interrogata e le cause che l’hanno portata a cercare di rubare un aereo sono ancora oggetto di indagine. Un furto ripreso dalle videocamere di sorveglianza dell’aeroporto: nei video si vede chiaramente l’aereo rubato, compiere delle evoluzioni a terra prima di schiantarsi.

C’è chi è davvero disposto a tutto per gioco…anche rubare un aereo (senza averlo mai guidato)! La storia che ha dell’incredibile arriva dalla California, negli Stati Uniti, e vede protagonista un’adolescente. Come riporta NBC News, la ragazzina di 17 anni, il 19 dicembre, non ha pensato due volte e motivata ​​dal presunto divertimento, ha deciso di prendere un bimotore, senza permesso. Senza paura di nulla, la ragazza ha rubato l’aereo da una pista di atterraggio all’aeroporto internazionale di Fresno Yosemite in California, negli Stati Uniti, schiantandosi subito dopo contro una recinzione di un edificio vicino.

Fonte: Casteddu On Line

