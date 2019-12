Allarme nella notte: auto sommersa dal fiume, ma l’autista era a casa

Allarme nella notte per un’auto che è stata quasi sommersa dall’acqua nel ponte sommergibile di Silì. Si temeva che all’interno fosse rimasta imprigionata una persona. La segnalazione è arrivata ai vigili del fuoco di Oristano che subito sono intervenuti. Il veicolo è stato ispezionato e fortunatamente si è verificato che il veicolo che era vuoto. E’ stato accertato che il proprietario l’avesse abbandonata e fosse rientrato a casa, a Massama. Si sta verificando se l’uomo abbia eluso il divieto di transito disposto ieri sera dal Comune in seguito all’esondazione del Tirso.

Fonte: Link Oristano

