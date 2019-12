Piscina Nuxedda, in ostaggio degli allagamenti: famiglie evacuate, è caos dopo la bomba d’acqua. Una situazione disastrosa per dieci famiglie al km 20 della statale 125: l’acqua ha travolto tutto e allagato le case, in molti sono stati evacuati e parte l’sos alla Regione. Il racconto in diretta delle famiglie in piena emergenza: “La bomba d’acqua ha ingrossato il fiume e poi la piena ha letteralmente inondato le nostre case. Ha fatto crollare ponti e muri, creando grandissimi danni alle persone e anche ai rifugi degli animali. Abbiamo assolutamente bisogno di un aiuto dalla Regione per coprire i costi delle riparazioni, siamo davvero nei guai”. Le foto parlano da sole: i terreni sono stati sventrati dall’acqua, chi è stato sfollato ha dovuto chiedere ospitalità agli amici. “Molti di noi non possono più neanche accedere alle case perchè la strada è stata chiusa”, è davvero un grido di allarme disperato quello che parte da Piscina Nuxedda.- Una bellissima zona dove purtroppo gli allagamenti hanno messo in ginocchio gli abitanti, come è accaduto anche a Tasonis, pochi km più in là.

L'articolo Piscina Nuxedda, in ostaggio degli allagamenti: famiglie evacuate, è caos dopo la bomba d’acqua proviene da Casteddu On line.