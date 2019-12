Operazione antidroga e antirapina: due arresti e cinque denunce

Ad Usellus , infine, un donna di 47 anni stata sorpresa alla guida della sua auto in stato di ebbrezza alcolica. Per lei è scattato il ritiro della patente e la segnalazione alla magistratura.

Ancora una denuncia, ma a Marrubiu , per un giovane di 27 anni e per detenzione di coltello di genere proibito.

A Narbolia è stata denunciata una donna di 32 anni, per porto abusivo di coltello e danneggiamento. Nel corso di una perquisizione è stata ritrovata in possesso di coltello con il quale aveva squarciato tutte le gomme di un’auto.

Ad Oristano , i carabinieri della stazione hanno arrestato V. D., 33 anni di origine serba, residente a Porto Torres. In permesso premio, non ha fatto rientro alla Casa Circondariale di Sassari, dove stava scontando una pena definitiva. L’uomo è stato rinchiuso nel carcere di Oristano.

Fonte: Link Oristano

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.