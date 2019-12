Cagliari, Dacia Arena stregata: vince l’Udinese, rossoblù sfortunati e arriva la seconda sconfitta di fila

UDINESE PRATICA E CAGLIARI SFORTUNATO

di Gigi Garau

Un Cagliari poco brillante assapora la prima sconfitta esterna. La Dacia Arena non porta bene al Cagliari che chiude il 2019 con la prima sconfitta in trasferta di questo campionato, una partita nata male e finita peggio, un bilancio che oltre alla sconfitta porta la squalifica certa di Pisacane ed una certa involuzione nel gioco dei rossoblù, che a dire il vero sono stati abbastanza sfortunati, vedasi il palo di Nainggolan e alcune occasioni non finalizzate da Joao Pedro per questioni di millimetri o peggio ancora di insicurezza. Non c’è motivo d’allarme, talvolta la sorte ci ha giocato a favore, nelle ultime due gare un po meno, ma il campanello d’allarme è suonato nella partita di Lecce, quei due goal nel recupero hanno segnato una flessione evidente nel gioco rossoblù. La sosta cade a fagiolo, bisogna riprendere la mentalità che aveva accompagnato le partite all’inizio del campionato, dopo le due sconfitte. Maran dovrà lavorare e augurarsi che gli assenti per infortunio e squalifiche rientrino al più presto, anche oggi tanta sfortuna per una squadra che ancora riesce a sciorinare un gioco piacevole e di gran classe.o come è andata la partita: Sabato pomeriggio nella tana dell’Udinese, per il Cagliari che ancora soffre gli incubi del recupero infinito della partita persa in casa con Lazio. La squadra friulana si dibatte nella zona bassa della classifica ed è in cerca disperata di punti, dal canto suo il Cagliari ha bisogno di una prova che faccia dimenticare gli incredibili minuti di recupero della partita di lunedì.

Maran ripropone Lykogiannis sulla fascia sinistra e Faragò sulla fascia destra al posto di Cacciatore, per il resto Rafael in porta, Pisacane e Klavan difensori centrali, a centrocampo Cigarini, Rog, Ionita e Nainggolan, in attacco Simeone e Joao Pedro. Il campo di gioco è pesante, la giornata nuvolosa, l’arbitro è il sig. Piccinini. La partita inizia con il Cagliari che sembra avere in corpo la voglia giusta per far bene, il possesso palla iniziale ne è la dimostrazione ma con il passare dei minuti, l’Udinese comincia a macinare gioco, specialmente sulle fasce, il lavoro di Fofanà e compagni è incessante e il Cagliari non riesce a ribaltare l’azione, ovvero, ci riesce in rare occasioni, una delle quali al 26’ dove Nainggolan, complice un errore del portiere avversario Musso, colpisce il palo in pieno. Ma l’Udinese non molla e continua ad attaccare, al 38’ trova il vantaggio con un tiro di De Paul che somiglia tanto a un cross e che s’infila all’incrocio dei pali sulla destra di Rafael. Finisce il primo tempo con l’Udinese in vantaggio, all’inizio della ripresa Maran cambia uno spento Lykogiannis con Pellegrini, il Cagliari cerca la reazione ma l’Udinese continua ad essere pericolosa, intanto Piccinini comincia a sventolare cartellini gialli, prima Rog e poi Mandragora finiscono nell’elenco dei cattivi, intanto Maran sostituisce Simeone con Cerri, il Cagliari si fa arrembante e trova il pareggio con il solito Joao Pedro che riesce a deviare in rete un bel cross di Faragò. Ma la gioia del Cagliari dura poco più di un minuto, Fofanà spegne l’entusiasmo dei sardi con un tiro che infila la palla sotto la traversa della porta difesa da Rafael, Udinese nuovamente in vantaggio. Maran chiama Ragatzu al posto di Rog e cerca di riagguantare la gara. Al 44’ il Cagliari sfiora il pareggio, intanto Piccinini concede 6’ di recupero, al primo minuto viene espulso Pisacane per un fallo che gli costa la seconda ammonizione, Cagliari in dieci alla ricerca disperata del pareggio. Si combatte nel campo scivoloso di Udine sino all’ultimo minuto, Klavan rimedia il cartellino giallo al 7’ di recupero e anche una ferita seria alla nuca, poi il fischio finale che sancisce la vittoria dell’Udinese dopo due mesi e la prima sconfitta esterna del Cagliari.

